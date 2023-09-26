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NataVd
Варшава приняла меры для возможной экстрадиции нациста «Галичина» Хунки
Польша заявила о мерах по экстрадиции из Канады ветерана СС Хунки

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Министр образования Польши, Пшемыслав Чарнек, выступил с важным заявлением относительно возможной экстрадиции Ярослава Хунки, ветерана 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина», из Канады. Это заявление было сделано в ответ на скандал, возникший в канадском парламенте, где Хунка был чествован. Информацию об этом сообщает агентство ТАСС.

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В своем заявлении министр Чарнек отметил, что в свете недавних скандальных событий, связанных с чествованием участника нацистской организации СС «Галичина» в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, были предприняты меры по возможной экстрадиции Хунки в Польшу.

Ранее во время своего выступления в канадском парламенте президент Зеленский поприветствовал бывшего бойца дивизии СС. На фотографиях с этого мероприятия видно, как Зеленский делает жест приветствия, а рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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Посол Польши в Канаде, Витольд Дзельский, также запросил извинений со стороны Канады за приглашение и чествование Хунки. Он подчеркнул, что Польша никогда не будет принимать оправдания для нацистских преступников и их деяний.

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