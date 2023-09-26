Эрдоган заявил о возможности запустить коридор в Азербайджан через Иран

В случае, если армянские власти откажутся обеспечить функционирование Зангезурского коридора через их территорию, Турция планирует запустить железнодорожный коридор в Азербайджан через Иран. Эту информацию озвучил президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, в интервью ТАСС.

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Эрдоган подчеркнул, что установление прямых железнодорожных и наземных связей между Турцией и Азербайджаном через Зангезурский коридор станет краеугольным камнем для дальнейшего укрепления дружественных отношений между Анкарой и Баку. Президент Турции отметил стратегическую важность данного проекта и выразил решимость содействовать его скорейшему запуску. Этот коридор оценивается как важнейший элемент инфраструктуры для Турции и Азербайджана.

Эрдоган также подчеркнул, что Иран продемонстрировал позитивное отношение к этому проекту, предостерегая о возможности использования альтернативного маршрута через Иран, если Армения будет против реализации данного коридора.

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Президент Турции сделал эти заявления в ходе интервью турецким журналистам после своего однодневного визита в Нахичевань. Он также выразил надежду на установление мира в Нагорном Карабахе после операции, проведенной Азербайджаном, подчеркнув, что контртеррористическая операция в Карабахе была принята как вынужденная мера.