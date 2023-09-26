В США усомнились в пользе западных военных тактик для ВСУ

Американский инструктор, ответственный за подготовку украинских военных, выразил свои сомнения в отношении применимости западных военных тактик на службе у Вооруженных сил Украины (ВСУ) и указал на неоднозначность стандартов НАТО. Информацию об этом опубликовало издание Business Insider.

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В ходе интервью ветеран военных конфликтов в Афганистане и Ираке, известный под псевдонимом Джеки, выразил сомнения относительно строгого придерживания стандартов и канонов НАТО при подготовке украинских солдат. По его мнению, непонятно, что именно означают эти каноны. "Я много раз слышал о "стандарте НАТО", "тренировках по стандартам НАТО" или "стандартах доктрины НАТО". Однако, польская пехота ведет боевые действия по-своему, отличаясь от тактики американских военных", - подчеркнул инструктор.

Джеки также добавил, что украинские военнослужащие опережают НАТО в интеграции малых беспилотных систем и в некоторых областях превосходят своих американских коллег.

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Ранее стало известно, что Конгресс США работает над одобрением законопроекта о расходах Пентагона, в котором предусмотрено выделение 300 миллионов долларов на обучение ВСУ. Однако конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин от Республиканской партии заявила, что не намерена поддерживать этот законопроект, так как считает его финансированием конфликта на Украине.