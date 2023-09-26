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Экс-премьер Словакии Фицо: армия страны пострадала из-за передачи техники ВСУ
В Словакии заявили о плачевном состоянии армии из-за Украины

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Бывший премьер-министр Словакии и лидер крупной оппозиционной партии Smer, Роберт Фицо, выразил серьезные опасения в связи с поставками военной техники Украине и их воздействием на армию своей страны. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

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В эксклюзивном интервью, предоставленном изданию pravda.sk, политик подчеркнул, что после принятия решения бывшими премьер-министрами Игорем Матовичем и Эдуардом Хегером, а также президентом Зузанной Чапутовой о передаче оружия Украине, состояние армии Словакии вызывает серьезные беспокойства. Фицо подчеркнул, что в настоящее время страна столкнулась с дефицитом боевых самолетов, противовоздушных систем и недостатком боеприпасов, что создает угрозу для национальной безопасности.

Лидер партии Smer также заявил, что в случае победы его партии на предстоящих парламентских выборах и образования нового правительства, Словакия прекратит поставку военной помощи Украине. Фицо аргументирует это решение тем, что подобная поддержка, по его мнению, приводит к увеличению числа жертв конфликта.

Ранее было объявлено о победе социал-демократической партии Smer в предвыборной гонке в Словакии. Партия, выступающая против ультралиберальных ценностей и расширения НАТО, доминирует в опросах с рейтингом впечатляющим - 19,4 процента.

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Досрочные парламентские выборы в Словакии запланированы на 30 сентября, и их исход будет иметь важное значение для будущего политического курса страны.

#новости
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