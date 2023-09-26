В Европарламенте оценили сроки вступления Украины в ЕС

Заместитель председателя Европарламента, Катарина Барли, выразила мнение о том, что шансы Украины на вступление в Европейский союз (ЕС) до 2029 года остаются крайне невысокими. Оценивая перспективы, она подчеркнула, что для достижения этой цели необходимо не только усилие со стороны Украины, но и изменения внутри Европейского союза. "Если мы не внесем существенных изменений в сам ЕС, я не вижу этого события в ближайшем будущем. Нам следует рассматривать не только Украину, но и сам Европейский союз, который также должен быть готов принять эту страну", - подчеркнула она.

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Катарина Барли отметила, что, хотя ведутся переговоры, до реального вступления Украины в ЕС остается немало времени. В настоящее время Украина не соответствует многим из критериев, необходимых для членства в ЕС, как указала Барли.

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Ранее председатель Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен, также высказала свое мнение относительно сроков вступления Украины в ЕС, подчеркнув, что Киев должен соответствовать определенным критериям, чтобы иметь возможность вступить в единичный рынок и, в конечном итоге, в Европейский союз.