Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрагим Раиси провели телефонный разговор с целью подробного обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает официальная пресс-служба Кремля.

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В ходе этой беседы, структурированной и информативной, обсуждались ключевые аспекты ситуации в регионе, а также перспективы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В официальном сообщении пресс-службы Кремля подчеркивается, что обмен мнениями был полноценным и важным шагом для согласования подходов к урегулированию конфликта.

Не менее важным моментом было уведомление президента Ирана о текущей деятельности российского миротворческого контингента в регионе и предпринимаемых мерах для обеспечения безопасности армянского населения. Это обеспечивает полное понимание обсуждаемых вопросов.

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Ранее Ибрагим Раиси подчеркнул долгосрочную перспективу сотрудничества между Ираном и Россией, охватывающую не только военные вопросы, но и сферы экономики, политики, технологий и торговли.