В Германии ужесточили контроль границы из-за контрабанды мигрантов

Министр внутренних дел Федеративной Республики Германия, Нэнси Фезер, объявила о введении новых мер пограничного контроля с целью улучшения борьбы с контрабандой мигрантов, как сообщает Berliner Zeitung.

реклама

Госпожа Фезер подчеркнула неотложную необходимость размещения дополнительного персонала в приграничных районах и ужесточения контроля на границах, чтобы предотвратить незаконное перемещение мигрантов через другие участки границы. Она подчеркнула, что задержание контрабандистов имеет важное значение, учитывая, что значительная доля прибывших в страну граждан использует контрабандных посредников.

Согласно информации от немецкого информационного агентства DPA, полиция Германии провела масштабную операцию по обыску квартир и других помещений в связи с подозрением в контрабандном ввозе мигрантов. В ходе операции было обнаружено более 100 сирийских граждан, находившихся в стране нелегально. Кроме того, были задержаны пять подозреваемых контрабандистов, включая трех женщин и двух мужчин.

Подозреваемых обвиняют в незаконной коммерческой контрабанде людей, подделке документов и отмывании денег. Полученные от мигрантов средства они использовали для покупки золота с целью избежания выявления денежных купюр. По данным следствия, мигранты выплачивали за нелегальную доставку в ФРГ суммы в размере от 3000 до 7000 евро (от 306 до 714 тысяч рублей).

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее Нэнси Фезер также выразила намерение ужесточить контроль на границах с Польшей и Чехией, включая проведение выборочных досмотров.