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Французский депутат Лашо раскритиковал поставку кассетных боеприпасов Украине
Во Франции осудили поставку кассетных боеприпасов Украине

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Французский депутат, господин Бастьен Лашо, выразил серьезную обеспокоенность в связи с использованием кассетных боеприпасов на поле украинского конфликта. Он подчеркнул, что такие действия представляют серьезную угрозу гражданскому населению и противоречат международной Конвенции Осло, которую Франция подписала. Господин Лашо обратился к правительству Франции с рядом вопросов, требуя объяснений по поводу отсутствия официальной реакции Парижа на решение Вашингтона поставить Украине кассетные снаряды.

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Конвенция Осло, действующая с 2010 года, строго запрещает использование, разработку, производство, передачу и хранение кассетных боеприпасов. Эта международная договоренность также осуждает любую помощь, поощрение или побуждение к использованию такого оружия. Несмотря на то, что США, Китай, Россия и Украина не являются участниками этой Конвенции, господин Лашо подчеркнул, что страны-участницы не должны содействовать или поддерживать использование кассетных боеприпасов.

Помимо этого, депутат Лашо выделил опасность, которую представляют кассетные боеприпасы для гражданского населения и особенно для детей. Он отметил, что эти снаряды могут быть разнесены ветром на большие расстояния от места их падения, что создает реальные риски для невинных жизней. Важно отметить, что не взорвавшиеся кассетные боеприпасы могут представлять серьезную угрозу, поскольку дети могут случайно наткнуться на них, что может привести к тяжелым травмам и инвалидности.

Депутат также подчеркнул, что кассетные боеприпасы подобны по своей опасности противопехотным минам и могут на долгие годы загрязнять зоны вооруженных конфликтов. Он отметил, что такое оружие предназначено для поражения нескольких целей или движущихся объектов, но его использование в населенных районах может привести к беспорядкам и угрозам для гражданского населения.

Согласно данным, предоставленным депутатом, кассетные боеприпасы привели к более чем тысяче жертв в прошлом году, особенно в Украине и Сирии, где был зафиксирован рост числа жертв на 83%. Важно отметить, что 95% из этих жертв составляют гражданские лица.

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В связи с этой серьезной обстановкой, господин Лашо задал вопросы официальному представителю Франции о причинах, по которым Париж не выразил свое осуждение в отношении решения США поставить Украине кассетные боеприпасы.

#новости
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