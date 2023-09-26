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NataVd
Журналист США Херш: отчеты о подрыве «Севпотоков» поступали главе ЦРУ Бернсу
Стали известны новые подробности теракта на «Северных потоках»

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Американский журналист Сеймур Херш представил значимые сведения о таинственном инциденте, связанном с взрывами на российских газопроводах "Северный поток" в Норвегии. По его источникам, отчеты о проведенной операции были направлены главе Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, Уильяму Бернсу. Важно отметить, что он поддерживал активную связь с президентом Джо Байденом и организаторами данного акта терроризма.

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Для обеспечения максимальной конфиденциальности этой операции информация о ней никак не фиксировалась на электронных носителях, исключительно печатной машинкой. Это было сделано с учетом того, что использование интернета могло бы повлечь за собой риски утечки данных. Все отчеты и новости, поступавшие с места событий, передавались директору ЦРУ Биллу Бернсу, который занимал ключевую роль как связующее звено между планировщиками миссии и президентом, утвердившим данное действие 26 сентября 2022 года.

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Важно подчеркнуть, что прокуратура Швеции объявила о возможной классификации материалов по результатам расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в зависимости от хода следствия. Инцидент произошел 26 сентября прошлого года, и оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что на данный момент невозможно точно определить сроки ремонта. Генеральная прокуратура Российской Федерации начала расследование в рамках дела о международном акте терроризма.

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