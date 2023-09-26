Болгария захотела передать Украине дефектные ракеты для комплексов С-300

Парламент Болгарии одобрил передачу Украине неисправных ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Это решение было объявлено болгарским изданием Faktor.

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Согласно тексту законопроекта, Болгария пришла к выводу, что не имеет технических возможностей для ремонта и восстановления данных ракет без угрозы для жизни и здоровья своего персонала. Поэтому она не только не может использовать эти ракеты, но и решительно готова передать их Украине в целях поддержки украинской системы ПВО.

Однако следует отметить, что некоторые члены парламента, принадлежащие к Болгарской социалистической партии, выразили серьезное недовольство этим решением, считая его "национальным предательством" и беспокоясь о возможном снижении уровня защиты воздушного пространства над Софией.

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Предварительно было объявлено, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков подписали декларацию об интеграции Украины в структуры НАТО. В данном документе подчеркивается полная поддержка Софией стремлению Украины стать членом альянса.