Лавров назвал хамством слова главы МИД Финляндии о русских

Сергей Лавров, Глава Министерства Иностранных Дел России, оценил высказывания главы МИД Финляндии, Элины Валтонен, как проявление хамства. Это произошло в ходе совместной пресс-конференции, которую он провел с министром иностранных дел Туниса, Набилем Аммаром. Лавров подчеркнул, что слова Валтонен говорят о нарастающей антироссийской и русофобской кампании, нацеленной на Россию, и заявил: "Заявление абсолютно хамское. Еще раз подчеркну, что Финляндия семимильными шагами продвигается в ряды лидеров антироссийской, русофобской кампании со стороны Запада."

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Он также добавил, что слова финского дипломата прямо указывают на желание "сделать больно простым людям" и раскрывают истинные намерения санкций. Лавров окрестил такие заявления как проявление "неопытности дипломата."

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Ранее, Элина Валтонен, глава МИД Финляндии, выразила мнение, что западные санкции должны затронуть обычных граждан России, и Западу следует продемонстрировать их безальтернативность, чтобы "побудить россиян заплатить за ситуацию на Украине."