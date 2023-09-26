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Важная поставка вооружений от Соединенных Штатов доставлена Вооруженным Силам Украины (ВСУ), включая западные дальнобойные ракеты, что является показателем продолжающегося увеличения вовлеченности США в украинский конфликт. Эту информацию озвучил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России и официальный представитель Кремля, как сообщает РИА Новости.
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"Следует подчеркнуть, что эти ракеты представляют собой серьезное вооружение. Американцы продолжают активно усиливать свою непосредственную поддержку в украинском конфликте. Однако наши военные неустанно совершенствуют свои навыки и технические возможности для эффективного противодействия этим ракетам", подчеркнул Песков.
Ранее Дэн Райс, бывший спецпомощник главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, доложил о возможном объявлении США о предоставлении Украине ракет ATACMS с кассетными боевыми блоками уже на этой неделе. Он также не исключил, что ATACMS могут быть задействованы на поле военного конфликта уже в ближайшие недели.