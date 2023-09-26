В Кремле назвали эффекты от передачи ВСУ западных дальнобойных ракет

Важная поставка вооружений от Соединенных Штатов доставлена Вооруженным Силам Украины (ВСУ), включая западные дальнобойные ракеты, что является показателем продолжающегося увеличения вовлеченности США в украинский конфликт. Эту информацию озвучил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России и официальный представитель Кремля, как сообщает РИА Новости.

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"Следует подчеркнуть, что эти ракеты представляют собой серьезное вооружение. Американцы продолжают активно усиливать свою непосредственную поддержку в украинском конфликте. Однако наши военные неустанно совершенствуют свои навыки и технические возможности для эффективного противодействия этим ракетам", подчеркнул Песков.

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Ранее Дэн Райс, бывший спецпомощник главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, доложил о возможном объявлении США о предоставлении Украине ракет ATACMS с кассетными боевыми блоками уже на этой неделе. Он также не исключил, что ATACMS могут быть задействованы на поле военного конфликта уже в ближайшие недели.