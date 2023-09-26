Норвегия выделит Украине 92 миллиона долларов

Согласно официальному заявлению, опубликованному на сайте норвежского правительства, Норвегия обязуется выделить Украине миллиард крон, что составляет более 92 миллионов долларов, в рамках гуманитарной помощи перед приходом зимы. Это финансовое обязательство было принято с целью обеспечить доступ нуждающихся украинцев к неотложной защите и жизненно важной помощи. По словам представителей норвежского кабинета, эта инициатива призвана поддержать украинское население в непростых условиях.

реклама

Этот шаг со стороны Норвегии следует за анонсом нового пакета военной и гуманитарной помощи Украине на сумму 400 миллионов евро, сделанным главой Министерства обороны Федеративной Республики Германия, Борисом Писториусом, 8 сентября.