Генсек ООН призвал к полной ликвидации ядерного оружия

Внимание на мировой арене сосредотачивается на угрозе ядерного конфликта, достигшей аналогичного напряженного уровня, характерного для периода холодной войны. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, Антониу Гутерриш, во время своего официального выступления. В своем обращении, цитируемом агентством РИА Новости, он подчеркнул, что единственным надежным способом предотвратить данную угрозу является полный демонтаж и ликвидация всех ядерных арсеналов.

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"Единственный путь к устранению потенциальной ядерной опасности состоит в окончательной декомиссии всех средств массового уничтожения. Давайте, объединив усилия, утвердим в мире исключительно историческое значение ядерного оружия, оставив его только в страницах учебников истории," - сказал генеральный секретарь.

Гутерриш также отметил, что на данный момент риск применения ядерного оружия вырос до уровня, сопоставимого с периодом холодной войны.

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Эти заявления приходят на фоне заявления президента России Владимира Путина в конце февраля, когда он сообщил о наличии информации о возможном испытании ядерного оружия со стороны Соединенных Штатов. Путин также подчеркнул необходимость подготовки российских военных и специалистов в сфере атомной энергетики к возможным ядерным испытаниям, проводимым Вашингтоном.