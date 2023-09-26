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США поставили на Украину менее половины обещанных 31 танка Abrams M1A1, как сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.
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Украинский военный представитель заявил: "На данный момент на Украину доставлено менее половины танков M1 Abrams, которые были ожидаемы в соответствии с обязательствами со стороны президента США Джо Байдена".
По данным издания, оценивается, что в данный момент на Украине находится всего от восьми до десяти единиц танков Abrams.
Президент США Джо Байден ранее анонсировал, что первый танк Abrams прибудет на Украину на следующей неделе. И действительно, уже в понедельник, 25 сентября, стало известно о прибытии первых танков на украинскую территорию.
Представители Пентагона подчеркивают, что эти поставки необходимы для обороны и сдерживания возможных наступательных действий противника со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).