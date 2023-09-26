Украина получила менее половины обещанных ей танков Abrams

США поставили на Украину менее половины обещанных 31 танка Abrams M1A1, как сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

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Украинский военный представитель заявил: "На данный момент на Украину доставлено менее половины танков M1 Abrams, которые были ожидаемы в соответствии с обязательствами со стороны президента США Джо Байдена".

По данным издания, оценивается, что в данный момент на Украине находится всего от восьми до десяти единиц танков Abrams.

Президент США Джо Байден ранее анонсировал, что первый танк Abrams прибудет на Украину на следующей неделе. И действительно, уже в понедельник, 25 сентября, стало известно о прибытии первых танков на украинскую территорию.

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Представители Пентагона подчеркивают, что эти поставки необходимы для обороны и сдерживания возможных наступательных действий противника со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).