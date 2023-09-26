Польское следствие установило принадлежность упавшей в прошлом году ракеты

Польское следствие завершило расследование и пришло к выводу о происхождении ракеты, которая упала в Польше в ноябре прошлого года. Согласно информации, опубликованной в издании Rzeczpospolita, источники указывают, что данная ракета была зарегистрирована как принадлежащая Украине.

Важно отметить, что даже при отсутствии сотрудничества со стороны Украины и недостатке предоставленных данных, следователи категорически исключают вероятность того, что ракета была запущена с территории России, подчеркивая данное утверждение в своем сообщении.

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Дополнительно стало известно, что Национальная прокуратура Польши получила секретное заключение, которое подтверждает выпуск ракеты с украинской территории. Однако в настоящее время эти сведения не могут быть обнародованы.

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Инцидент, который расследовался, произошел 15 ноября прошлого года в Люблинском воеводстве Польши, в городе Пшеводув, на границе с Украиной. Президент Польши Анджей Дуда и президент США Джо Байден ранее высказали предположение о возможной принадлежности ракеты к украинским ПВО.