Экономической модели ЕС предрекли крах в случае присоединения Украины

Важное заявление Роберты Метсолы, главы Европейского парламента, о необходимости крупных изменений в Европейском союзе перед предстоящим возможным вступлением Украины в качестве полноправного члена привлекло внимание мировой общественности. Об этом сообщает издание The Guardian.

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Метсола выразила убеждение, что для поддержания стабильности в регионе и снижения вероятности российского вмешательства в бывшие советские территории, Европейский союз должен активизировать процесс интеграции Украины и других балканских государств.

Она также подчеркнула, что текущая экономическая модель ЕС, хоть и успешна, нуждается в корректировках, чтобы справиться с вызовами, стоящими перед расширением Европейского союза. В своем заявлении она сказала: "Конечно, экономическая модель, которую мы используем сегодня, не сможет эффективно функционировать при 32 или 33 членах в ЕС. Мы уже начали работу над необходимыми изменениями в нашей организации,".

Важно отметить, что Роберта Метсола призывает не ждать полного членства для начала использования некоторых преимуществ. В отношении Украины, Евросоюз "ничего не исключает", в том числе возможность отмены торговых тарифов и предоставления Киеву доступа к внутренним рынкам до полного вступления.

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Согласно ее заявлению, начало переговоров по возможному вступлению Украины в ЕС может состояться уже в середине декабря 2023 года, что представляет собой инициативу главы Европарламента.