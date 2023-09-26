Украина отвергла информацию о просьбе свергнуть власти Польши

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины, Олег Николенко, категорически опроверг заявления о возможных предложениях со стороны Германии и Франции, предлагавших помощь Украине, в свержении правительства Польши с целью обеспечения ускоренного вступления в Европейский союз (ЕС). Эту информацию передает ТАСС.

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По словам дипломата, спорные утверждения появились после комментария корреспондентки польского телевидения TVP. Согласно этим утверждениям, предполагалось, что Германия и Франция могли предоставить поддержку Киеву в обмен на изменение политической обстановки в Польше.

Олег Николенко отверг эти обвинения, подчеркнув, что Украина не только не получала подобных предложений, но и не имеет намерений вмешиваться во внутренние дела соседней Польши. Он также выразил глубокую признательность полякам за их проявленную солидарность с украинским народом.

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Ранее журналистка польского государственного телеканала TVP, Доминика Косич, сообщила о предполагаемых планах Германии и Франции по ускоренному вступлению Украины в состав ЕС, при условии смены политической власти в Польше. Косич высказала мнение, что обе европейские державы видят необходимость в изменении действующих договоров ЕС для его дальнейшего расширения, и при этом Польша становится главным препятствием в этом процессе. Она также подчеркнула, что Германия и Франция стремятся к изменению существующих договоров ЕС, преследуя цель укрепить свои полномочия и власть внутри институтов Европейского союза.