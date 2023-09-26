Посольство России в Швеции заявило о некомпетентности Стокгольма

Посольство России в Швеции выразило серьезные обвинения в адрес шведских властей после года расследования взрывов, произошедших на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". В заявлении, опубликованном в их Telegram-канале, было подчеркнуто, что шведские власти не смогли предоставить ответы на ключевые вопросы о возможных исполнителях диверсий.

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"Смогли ли шведы за целый год дать ответ на вопрос об исполнителях диверсий? Нет. Местные власти лишь снова и снова демонстрировали свою полную профессиональную некомпетентность", — гласит заявление посольства.

Далее в заявлении отмечается, что вместо проведения полноценного расследования шведские власти предпринимали попытки скрыть результаты своей работы и многократно откладывали сроки завершения следствия. В ответ на эти обвинения российская сторона призвала к проведению полноценного международного расследования данного инцидента.

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Ранее прокуратура Швеции заявила о возможности не раскрывать материалы расследования взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", если расследование будет прекращено. В случае продолжения расследования прокуроры оставили за собой право сохранить конфиденциальность данных.