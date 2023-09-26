Илон Маск выступил в защиту позиций России

Ведущий американский предприниматель Илон Маск выразил свою поддержку России в ответ на обвинения премьер-министра Канады Джастина Трюдо в распространении российской пропаганды в связи с инцидентом, связанным с приглашением бывшего члена СС в канадский парламент. Маск опубликовал свое мнение в социальной сети X.

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В своем ответе канадскому политику, Маск заявил: «Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все данные, которые нежелательны для Запада, являются российской дезинформацией».

Инцидент, который вызвал оживленные дискуссии и реакции в России и Канаде, произошел 22 сентября. В ходе заседания парламента Канады, посвященного визиту президента Украины Владимира Зеленского, среди приглашенных гостей был 98-летний Ярослав Хунка. Спикер палаты общин Энтони Рота представил его как «борца за украинскую независимость, сражавшегося против русских в годы Второй мировой войны», получив аплодисменты зала. Однако позднее выяснилось, что Хунка был бывшим членом добровольческой дивизии СС «Галичина».

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После обнаружения данной информации Энтони Рота признал, что не имел полной информации о биографии Хунки. Он выразил свое сожаление и публично извинился перед своими коллегами.