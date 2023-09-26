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Ведущий американский предприниматель Илон Маск выразил свою поддержку России в ответ на обвинения премьер-министра Канады Джастина Трюдо в распространении российской пропаганды в связи с инцидентом, связанным с приглашением бывшего члена СС в канадский парламент. Маск опубликовал свое мнение в социальной сети X.
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В своем ответе канадскому политику, Маск заявил: «Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность того, что не все данные, которые нежелательны для Запада, являются российской дезинформацией».
Инцидент, который вызвал оживленные дискуссии и реакции в России и Канаде, произошел 22 сентября. В ходе заседания парламента Канады, посвященного визиту президента Украины Владимира Зеленского, среди приглашенных гостей был 98-летний Ярослав Хунка. Спикер палаты общин Энтони Рота представил его как «борца за украинскую независимость, сражавшегося против русских в годы Второй мировой войны», получив аплодисменты зала. Однако позднее выяснилось, что Хунка был бывшим членом добровольческой дивизии СС «Галичина».
После обнаружения данной информации Энтони Рота признал, что не имел полной информации о биографии Хунки. Он выразил свое сожаление и публично извинился перед своими коллегами.