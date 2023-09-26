В США назвали цель отправки танков Abrams на Украину

Сообщается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) были обеспечены танками Abrams M1A1, предназначенными для укрепления обороны и сдерживания потенциальных наступательных инициатив российской армии. Это важное событие было подтверждено представителями Пентагона и получило широкое внимание в СМИ.

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Президент Украины Владимир Зеленский лично объявил о прибытии первой партии из обещанных 31 танка Abrams на украинскую территорию. Он подчеркнул, что наличие таких мощных боевых машин служит ключевым фактором сдерживания, и позволит украинским военным более эффективно защищать свою страну от агрессивных действий.

Американское военное ведомство также подчеркнуло важность этой поставки и поддержку, которую она предоставляет Украине в обеспечении её безопасности.

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Заранее анонсированное прибытие первого танка Abrams на Украину со стороны президента США Джо Байдена состоялось в понедельник, 25 сентября, что подтверждает американское обязательство по поддержке Украины в укреплении её оборонной мощи.