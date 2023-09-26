Стало известно о желании России вернуться в СПЧ ООН

Россия выразила свое намерение вернуться в Совет ООН по правам человека (СПЧ), согласно информации, полученной от BBC, которая ссылается на копию официального документа, представленного Москвой и содержащего просьбу о поддержке со стороны членов организации.

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В представленном документе говорится о том, что Россия, в случае восстановления своего членства в СПЧ, нацелена на поиск адекватных решений в области прав человека и стремится избежать политизации Совета, чтобы он не стал инструментом, служащим интересам одной группы стран. Кроме того, Россия выразила намерение активно поддерживать принципы сотрудничества и укрепления конструктивного диалога внутри Совета.

На предстоящих выборах, назначенных на 10 октября, Россия будет конкурировать с Албанией и Болгарией за два места в СПЧ, которые предназначены для стран Центральной и Восточной Европы.

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Ранее СПЧ ООН принял решение начать мониторинг нарушений прав человека в России, при этом 17 членов Совета проголосовали в поддержку этой инициативы, 6 высказались против, а 24 воздержались от голосования.