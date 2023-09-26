В Европе пожаловались на нечестную торговлю с Китаем

Евросоюз активно ведет жесткие переговоры с Китаем в связи с ограничениями, налагаемыми на торговые компании из ЕС при ведении бизнеса в Китае. По информации от обозревателей Politico, ЕС выразил серьезную обеспокоенность данными мерами, считая их недобросовестной торговой практикой.

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Отчет, представленный Европейской торговой палатой в Китае, подчеркивает, что ограничения доступа на китайский рынок и наличие нормативных барьеров в сфере железнодорожного транспорта Китая представляют собой серьезную проблему для европейских компаний, которые стремятся инвестировать в этот сектор.

Евросоюз подчеркивает, что такая недобросовестная торговая практика со стороны Китая вызвала значительный торговый дефицит, который, по оценкам, достиг 400 миллиардов евро. В связи с этим, ЕС рассматривает возможность введения дополнительных ограничений и тарифов на китайские товары.

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Ранее МИД Китая выразил мнение, что Евросоюз не должен обвинять КНР в дисбалансе в торговле, а вместо этого следует снять экспортные ограничения для решения данной проблемы.