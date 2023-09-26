В Африке пожалели о приглашении ЧВК Пригожина

Африканские страны выразили сожаление по поводу ранее сделанного приглашения частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", которая на тот момент была в собственности бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом информирует Foreign Policy, ссылаясь на американские источники.

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"Мы получали обращения от различных стран, в которых они выражали нежелание зависеть от деятельности ЧВК. Мы видим проблемы, связанные с их присутствием", - заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

Статья также отмечает, что подобные позиции вызывают опасения у американских чиновников, поскольку они могут использовать их в качестве давления для получения дополнительной помощи от Соединенных Штатов. В настоящее время африканские страны не представили конкретных альтернативных вариантов, как подчеркнул аналитик из Вашингтона, Джон Лехнер.

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Ранее Министерство внутренних дел Великобритании официально внесло ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций. Активная поддержка данной компании может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет и штрафа.