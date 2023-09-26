Экс-генсек НАТО оценил превосходство военной промышленности России перед Западом

Бывший генеральный секретарь НАТО, Джордж Робертсон, сделал важное заявление, утверждая, что Россия значительно опережает западные страны в производстве военной техники. По информации британской газеты The Times, Робертсон подчеркнул значительное различие, отмечая, что в настоящее время Россия выпускает 200 танков и два миллиона артиллерийских снарядов ежегодно. Эти цифры превышают производство стран Запада в два и даже семь раз соответственно.

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Бывший генсек НАТО также выразил опасения относительно способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) поддерживать темпы контрнаступления. Он подчеркнул, что у украинских военных недостаточно артиллерийских снарядов для достижения этой цели и отметил, что постоянные боевые действия оказывают сильное давление на украинские вооруженные силы.

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Ранее президент Украины, Владимир Зеленский, отметил, что конфликт на востоке страны приобрел характер артиллерийской дуэли и признал медленное наступление украинской армии.