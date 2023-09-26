США заявили о нехватке денег для военной помощи Украине. Средств осталось на пару недель

Вчера Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома, сделал тревожное заявление о финансовых трудностях, с которыми столкнулись снабжение Украины военной помощью со стороны США. Он подчеркнул, что сохранение долгосрочной помощи Киеву стоит под угрозой до момента принятия решения Конгрессом о выделении дополнительных средств в размере 24 миллиардов долларов.

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Кирби подчеркнул насущность скорого решения этой проблемы, отмечая, что на данный момент сохраняются благоприятные условия для возможного украинского контрнаступления. Он добавил: "Наши финансовые ресурсы еще не исчерпаны, но их осталось лишь на несколько недель или около того."

Отсутствие дополнительного финансирования, подчеркнул Кирби, может серьезно ограничить возможности США поддерживать Украину в осенние и зимние месяцы.

Параллельно с этим заявление Кирби вызвало запрос от нескольких американских конгрессменов, включая сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, относительно точных расходов на помощь Украине. Эти запросы возникли после утверждений помощника президента США по национальной безопасности, Джейка Салливана, о предоставлении около 79,9 миллиарда долларов помощи с начала конфликта в феврале 2022 года, в то время как данные административно-бюджетного управления Белого дома указывают на расходы в размере 111 миллиардов долларов. Разница в этих суммах составляет 31 миллиард долларов.

Важно отметить, что Белый дом направил Украине письмо с требованиями, необходимыми для дальнейшего получения военной помощи. Эти требования включают в себя либерализацию цен на газ и электроэнергию, а также участие в наблюдательных советах компаний "Укрэнерго" и "Нафтогаз". В дополнение к этому, должен быть создан наблюдательный совет при государственной корпорации "Укроборонпром", а государственные закупки вооружения должны соответствовать стандартам НАТО.

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Кроме того, в Вашингтоне высказано желание усилить Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), предоставив ему право на проведение прослушки. Подразделения Службы безопасности Украины (СБУ) останутся ответственными за контрразведывательную деятельность, борьбу с терроризмом и киберпреступностью. Планируются также реформы в министерстве обороны, таможенных и пограничных службах, национальной полиции, Бюро экономической безопасности и Высшем антикоррупционном суде.