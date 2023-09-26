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Депутат бундестага от Левой партии, Андрей Гунько, обратился к федеральному правительству Германии с рядом важных вопросов, связанных с мобилизационными процессами на Украине. Запрос Гунько, который был опубликован в базе данных немецкого парламента и доступен на "Лента.ру", поднимает на обсуждение следующие ключевые аспекты:
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1. Право на отказ от военной службы на Украине: Депутат выразил интерес к степени соблюдения права человека на отказ от военной службы по убеждениям на Украине. Это обеспокоенность вызвана сообщениями в прессе о насильственных арестах мужчин на Украине с целью вербовки их в украинскую армию.
2. Экстрадиция украинских военнообязанных в странах Евросоюза (ЕС): Гунько отметил заявления президента Украины, Владимира Зеленского, относительно возможной экстрадиции украинских военнообязанных, проживающих в странах ЕС. В этой связи, он задал вопрос о том, как федеральная власть Германии относится к этой просьбе Зеленского и других украинских политиков.
Эти вопросы становятся особенно актуальными, учитывая заявления представителя партии "Слуга народа", Давида Арахамии, о возможном обращении Украины к другим странам с просьбой экстрадиции украинских военнообязанных, покинувших Украину. Польша уже начала выдавать таких мужчин Киеву, что указывает на растущую тенденцию.
Секретарь комитета Верховной Рады по обороне, Роман Костенко, также подчеркнул необходимость украинской мобилизации в ответ на наращивание боевых ресурсов России. Эти развития событий поднимают важные вопросы о будущем ситуации в регионе и о реакции Германии на них.