В Германии подняли вопрос законности мобилизации на Украине

Депутат бундестага от Левой партии, Андрей Гунько, обратился к федеральному правительству Германии с рядом важных вопросов, связанных с мобилизационными процессами на Украине. Запрос Гунько, который был опубликован в базе данных немецкого парламента и доступен на "Лента.ру", поднимает на обсуждение следующие ключевые аспекты:

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1. Право на отказ от военной службы на Украине: Депутат выразил интерес к степени соблюдения права человека на отказ от военной службы по убеждениям на Украине. Это обеспокоенность вызвана сообщениями в прессе о насильственных арестах мужчин на Украине с целью вербовки их в украинскую армию.

2. Экстрадиция украинских военнообязанных в странах Евросоюза (ЕС): Гунько отметил заявления президента Украины, Владимира Зеленского, относительно возможной экстрадиции украинских военнообязанных, проживающих в странах ЕС. В этой связи, он задал вопрос о том, как федеральная власть Германии относится к этой просьбе Зеленского и других украинских политиков.

Эти вопросы становятся особенно актуальными, учитывая заявления представителя партии "Слуга народа", Давида Арахамии, о возможном обращении Украины к другим странам с просьбой экстрадиции украинских военнообязанных, покинувших Украину. Польша уже начала выдавать таких мужчин Киеву, что указывает на растущую тенденцию.

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Секретарь комитета Верховной Рады по обороне, Роман Костенко, также подчеркнул необходимость украинской мобилизации в ответ на наращивание боевых ресурсов России. Эти развития событий поднимают важные вопросы о будущем ситуации в регионе и о реакции Германии на них.