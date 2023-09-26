В Китае назвали признак зависимости Евросоюза от США

Критики заявляют, что отсутствие конкретных результатов в расследованиях Европейскими странами в отношении инцидентов, связанных с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2", вызывает вопросы о суверенитете Европейского союза (ЕС) и его отношениях с Соединенными Штатами. Ван Цзайбан, ведущий эксперт по международным отношениям из китайского аналитического института "Тайхэ", считает, что Европейские страны больше не способны самостоятельно влиять на решения, затрагивающие их ключевые интересы.

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"Европейские страны больше не обладают суверенной способностью решать вопросы, касающиеся их собственных интересов", - подчеркнул эксперт. Он также подчеркнул, что проблема заключается не только в отсутствии результатов расследования, но и в нежелании их озвучивать.

Ван Цзайбан выдвинул гипотезу, что план по подрыву газопровода мог принадлежать США, а исполнителем могла стать Великобритания. Он отметил наличие технических способностей у американских и британских Военно-морских сил для проведения подобных операций.

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Ранее глава Министерства иностранных дел России, Сергей Лавров, подчеркнул, что Запад игнорирует ситуацию с взрывами на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".