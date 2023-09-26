Число разведполетов США и НАТО у Крыма увеличилось в три раза

США и их союзники в Североатлантическом альянсе (НАТО) значительно увеличили количество разведывательных полетов вблизи Крыма в три раза с начала текущего года. Эти данные предоставлены Flightradar24 и были озвучены агентством РИА Новости.

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Конкретно, с 18 по 24 сентября американские разведывательные самолеты и стратегические беспилотники, а также воздушные средства разведки НАТО, выполнили 21 полет в районе Крымского полуострова. Этот показатель заметно превысил среднее количество полетов в день, зарегистрированное в начале года и весной. Таким образом, Соединенные Штаты и страны-члены НАТО увеличили активность своих разведывательных миссий в воздушном пространстве вблизи Крыма в трое.

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Важно отметить, что 25 сентября Министерство Обороны России объявило об успешном перехвате и уничтожении четырех беспилотных аппаратов в небе над Крымом и Черным морем при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО).