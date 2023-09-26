Кадыров рассказал о желании сжегшего Коран Журавеля принять ислам

Сегодня глава Чечни, Рамзан Кадыров, поделился деталями своей встречи с арестованным Никитой Журавелем, обвиняемым в сожжении Корана. Разговор между ними произошел в исправительной колонии. В ходе беседы Журавель выразил желание принять ислам.

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Кадыров рассказал журналистке Ксении Собчак, что Журавель сам запросил встречу с ним в СИЗО. Однако Кадыров оценил его мотивацию скептически, считая, что Журавель искупает свои грехи. "Сказал, что хочет принять ислам, я сказал ему, что он шайтан и просто хочет спасти свою шкуру", - заявил Кадыров.

Глава Чечни также подчеркнул, что "такие мусульмане нам не нужны".

Кроме того, Рамзан Кадыров сообщил, что во время разговора с Журавелем он сам не применял физическое насилие. Он уточнил, что не был свидетелем случая, когда его сын Адам начал избивать арестованного. По словам Кадырова, он услышал крики и немедленно приказал своему охраннику разнимать конфликтующих сторон.

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Ранее, 25 сентября, Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой был запечатлен процесс избиения Журавеля. В видеоролике видно, как Адам Кадыров наносит несколько ударов сидящему на стуле арестованному, включая удары ногами в голову.