На Украине выявили больше семи тысяч уклонистов от военной службы

В ходе широкомасштабных обысков, проведенных военно-врачебными и медико-социальными комиссиями в различных уголках страны, было обнаружено более семи тысяч фиктивных военных дел, касающихся граждан, подлежащих военной службе. Об этом важном разоблачении сообщил Дмитрий Тишлек, заместитель председателя Национальной полиции Украины, как сообщает ТАСС.

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Как отмечается, Национальная полиция Украины провела сотни обысков, что позволило выявить 7,5 тысячи случаев уклонения от военной службы. Дополнительно было изъято 35 тысяч личных дел граждан, призванных к военной службе. Важно подчеркнуть, что из них 5,8 тысячи дел направлены на пересмотр.

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Ранее на Украине был зафиксирован случай задержания уклонившегося от призыва гражданина на границе с Молдавией. Для этой операции был задействован дрон с тепловизором. Мужчина был замечен в ночное время, на границе Украины и Молдавии, в Одесской области. После требования остановиться, он попытался скрыться, утаившись в высокой траве у обочины. Тем не менее, благодаря тепловизору, установленному на дроне, его местонахождение было четко определено, и уклонившегося гражданина удалось задержать.