В европейской стране подняли в воздух авиацию НАТО

В воздух поднята авиация Североатлантического альянса (НАТО) у берегов Румынии, по данным сервиса Flightradar24. Сообщается, что наблюдается наличие вертолета Apache над Черным морем, что вызвано предыдущими ударами по Севастополю со стороны украинских военных, включая использование американского разведывательного самолета.

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Ранее было объявлено о воздушной тревоге на территории города Севастополь, и движение транспортных средств через Крымский мост приостановлено.

22 сентября Вооруженные силы Украины нанесли удар по историческому зданию штаба Черноморского флота в Севастополе, чем вызвали разрушения в близлежащих домах. По последним данным, атака была проведена с применением французских крылатых ракет Scalp-EG.

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Эксперты также предупреждают о возможности новых атак на здание штаба Черноморского флота в Севастополе, что поднимает обеспокоенность в регионе.