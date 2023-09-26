На Украине допустили ужесточение порядка мобилизации

Бывший советник офиса Владимира Зеленского, Алексей Арестович, который внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, выразил предположение о скором ужесточении порядка мобилизации на Украине. Информацию об этом распространило агентство RIA Novosti.

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Арестович подчеркнул, что это решение имеет критическое значение, и призвал не питать иллюзий. Он утверждает, что в будущем работодатели могут быть ограничены в приеме на работу лиц, не внесенных в реестр военкомата, и усилится контроль за учетом призывников. Экс-советник также считает, что в отношении тех, кто уклоняется от мобилизации в Украине, будут применяться более строгие меры.

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Ранее, секретарь комитета Верховной Рады по обороне, Роман Костенко, подчеркнул необходимость усиления мобилизационных мероприятий в Украине для эффективного противодействия российским военным усилиям, учитывая увеличение боевых ресурсов со стороны России.