Украине предрекли рекордное падение рождаемости

Американское издание Wall Street Journal (WSJ) выразило серьезную обеспокоенность по поводу текущей ситуации с рождаемостью на Украине и предсказывает возможное достижение страной самого низкого уровня рождаемости в мире.

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В статье, опубликованной WSJ, подчеркивается, что до начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году, Украина уже столкнулась с одним из самых низких показателей рождаемости в Европе. Теперь, учитывая текущий кризис, украинские демографы высказывают серьезные опасения, что эти цифры могут упасть до исторических минимумов в мировой статистике.

По предоставленным данным, за первые полгода текущего года рождаемость сократилась на целых 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. WSJ делает акцент на необходимости поддерживать уровень рождаемости, призывая женщинам в Украине иметь, по меньшей мере, двоих детей.

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Авторы WSJ предсказывают, что, если ничего не изменится, население Украины в скором будущем может снизиться до критической отметки в 30 миллионов человек. Это в сравнении с числом 43 миллионов граждан, которые проживали в стране всего два года назад. Ситуация с рождаемостью становится настоящим вызовом для будущего Украины и требует внимательного вмешательства.