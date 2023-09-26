США направили Киеву список требований для продолжения получения помощи

Администрация Соединенных Штатов отправила Украине официальное уведомление, в котором приведены жизненно важные требования, предъявляемые для дальнейшей поддержки военного характера. Эту информацию сообщает ресурс "Украинская правда".

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Документ, подписанный Майклом Пайлом, заместителем помощника президента США по национальной безопасности, выделяет ряд ключевых моментов. В частности, необходимо провести либерализацию цен на газ и электроэнергию, а также включить наблюдателей в советы управления компаниями "Укрэнерго" и "Нафтогаз". Также потребуется создание наблюдательного совета при государственной корпорации "Укроборонпром" и согласование государственных закупок вооружения с нормами НАТО.

Помимо этого, важно подчеркнуть стремление Вашингтона к укреплению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), предоставляя ему право на проведение операций по прослушке. Служба безопасности Украины (СБУ) будет продолжать свою работу в контрразведывательной деятельности, борьбе с терроризмом и киберпреступностью. Кроме того, структурные изменения необходимы в таких органах, как министерство обороны, таможенная служба, пограничная служба, национальная полиция, Бюро экономической безопасности и Высший антикоррупционный суд.

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Важно отметить, что Белый дом предоставил Киеву 18 месяцев для выполнения указанных требований, подчеркивая их критическое значение для будущей поддержки.