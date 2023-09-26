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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбила два украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью. Эта информация поступила от Министерства обороны Российской Федерации через его официальный канал в Telegram.
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Согласно сообщению министерства, инцидент имел место вечером 25 сентября, около 23:00, когда ПВО перехватила и уничтожила два украинских беспилотника, предназначенных для выполнения задач самолетного типа. Эта операция была проведена с целью предотвратить попытку киевского режима осуществить террористическую атаку на объекты, находящиеся на территории Российской Федерации.
Министерство обороны не предоставило подробностей о возможных пострадавших людях или повреждениях на земле.
Как отмечается в сообщении, ранее в тот же вечер, около 22:30, также ПВО сбила два украинских беспилотника, нарушивших воздушное пространство Курской области.
Кроме того, в районе Белгородской области вечером 25 сентября система ПВО сумела перехватить и уничтожить семь беспилотных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Все они также были самолетного типа.
Губернатор Белгородской области, Вячеслав Гладков, через свой Telegram-канал сообщил, что инцидент произошел в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, но один автомобиль получил повреждения в результате удара фрагментов одного из сбитых беспилотников.