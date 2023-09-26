Над Курской областью сбили еще два дрона ВСУ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбила два украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью. Эта информация поступила от Министерства обороны Российской Федерации через его официальный канал в Telegram.

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Согласно сообщению министерства, инцидент имел место вечером 25 сентября, около 23:00, когда ПВО перехватила и уничтожила два украинских беспилотника, предназначенных для выполнения задач самолетного типа. Эта операция была проведена с целью предотвратить попытку киевского режима осуществить террористическую атаку на объекты, находящиеся на территории Российской Федерации.

Министерство обороны не предоставило подробностей о возможных пострадавших людях или повреждениях на земле.

Как отмечается в сообщении, ранее в тот же вечер, около 22:30, также ПВО сбила два украинских беспилотника, нарушивших воздушное пространство Курской области.

Кроме того, в районе Белгородской области вечером 25 сентября система ПВО сумела перехватить и уничтожить семь беспилотных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Все они также были самолетного типа.

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Губернатор Белгородской области, Вячеслав Гладков, через свой Telegram-канал сообщил, что инцидент произошел в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, но один автомобиль получил повреждения в результате удара фрагментов одного из сбитых беспилотников.