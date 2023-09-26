Белый дом подтвердил прибытие танков Abrsms на Украину

В Украину доставлена первая партия танков Abrams, как подтверждено Джоном Кирби, координатором по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США. Эта важная информация была предоставлена агентству РИА Новости.

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Согласно сообщению Кирби, поставки американских танков запланированы на ближайшие недели. Эта новость следует за информацией, полученной из источников The New York Times, которые утверждают, что первая партия танков Abrams была доставлена в Украину в субботу, 23 сентября. Это произошло несколько месяцев раньше запланированной даты, и эта бронетехника уже активно задействована в украинском контрнаступлении.

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Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер по оперативным соображениям не раскрывал конкретное место доставки техники. Общее обещание Соединенных Штатов передать Украине батальонный комплект танков Abrams составляет 31 единицу. Эта поставка является важным моментом в поддержке украинской обороны и укреплении стратегических партнерств.