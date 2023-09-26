США решили ввести ограничения против крупнейшего в мире производителя титана

Бюро промышленной безопасности, действующее при Министерстве Торговли Соединенных Штатов Америки, объявило о введении экспортных ограничений в отношении одного из крупнейших мировых производителей титана - компании «ВСМПО-АВИСМА». Согласно официальному документу, опубликование которого запланировано на 27 сентября и доступно на сайте Федерального реестра, это решение было принято в рамках правила экспортного контроля.

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Российская компания «ВСМПО-АВИСМА» включена в список из 28 предприятий, подпадающих под ограничения, установленные согласно положениям Entity List. По мнению американского ведомства, деятельность данной компании представляла угрозу национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов.

Следует отметить, что в этот список включены 28 организаций из различных стран, включая Россию, Германию, Китай, ОАЭ, Оман, Пакистан и Финляндию. Среди российских компаний, помимо «ВСМПО-АВИСМА», также попали «Девайс Консалтинг», «Гранд инструмент», «СМТ Айлоджик» и «Стрелой».

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Важно отметить, что ранее было объявлено об исключении "дочернего" предприятия «Ростеха» - «ОДК-Стар» из санкционного списка, связанного с ограничениями в отношении России. Это решение принято Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства Финансов Соединенных Штатов Америки.