Германия более чем наполовину уменьшит федеральные расходы на беженцев

Важное обновление относительно финансирования приема и интеграции беженцев в Германии. По надежной информации, полученной от источников в правительстве, следующим годом немецкие власти планируют серьезно сократить федеральные расходы на эту цель - на более чем 50%.

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Эти решения были приняты в контексте внезапного ускорения инфляции после нескольких лет активных инвестиций в эту сферу. Как сообщает агентство Reuters, правительство Германии уведомило федеральные земли о том, что в следующем году на прием и интеграцию беженцев будет выделено всего лишь 1,7 миллиарда евро, что существенно меньше, чем 3,75 миллиарда, выделенные в 2023 году.

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Напомним, ранее Польша приняла решение не продлевать льготы для украинских беженцев. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер подчеркнул, что эти льготы для украинцев, прибывающих на территорию страны, не являются постоянными.