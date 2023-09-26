Премьер Канады расстроился из-за скандала с чествованием ветерана СС

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил глубокое сожаление по поводу скандала, связанного с чествованием ветерана дивизии СС "Галиция" Ярослава Хунки в канадском парламенте. Трюдо отметил, что данный инцидент стал крайне позорным для канадского парламента и общества в целом. Он также подчеркнул, что спикер палаты общин, Энтони Рота, уже признал свою ошибку и публично извинился за произошедшее.

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Премьер-министр заверил, что эта неприятная ситуация не повлияет на дальнейшую поддержку Киева со стороны Канады. Он подчеркнул важность сохранения дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами.

Стоит отметить, что ранее чествование Ярослава Хунки, украинского эсэсовца, в канадском парламенте вызвало обсуждение не только в Канаде, но и за ее пределами. Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что не имеет информации о данном инциденте.

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Важно подчеркнуть, что 24 сентября, когда Ярослав Хунка был чествован в канадском парламенте, президент Украины Владимир Зеленский лично приветствовал его. Хунка был представлен как ветеран борьбы против русских во времена Второй мировой войны. Этот момент также запечатлелся на фотографиях, где Владимир Зеленский и Джастин Трюдо демонстрировали свою поддержку ветерану.