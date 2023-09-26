Госдеп прокомментировал информацию о запрете Карлсону брать интервью у Путина

Заявление официального представителя госудепартамента США, Мэттью Миллера, стало предметом внимательного рассмотрения. Миллер явно подчеркнул, что не располагает информацией о лице или организации, которые могли бы ограничить журналисту Такеру Карлсону доступ к интервью с президентом России, Владимиром Путиным. Это заявление Миллера было приведено в РИА Новости.

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Важно подчеркнуть, что Миллер уверенно заявил, что американские власти не имеют отношения к такому запрету. В его собственных словах: "Я абсолютно ничего не знаю о том, о чем говорил Карлсон", и таким образом, он прокомментировал недавние заявления Такера Карлсона.

Ранее, бывший ведущий Fox News, Такер Карлсон, рассказал, что планы на проведение интервью с российским лидером Владимиром Путиным были нарушены действиями правительства Соединенных Штатов. Он утверждает, что американские власти на протяжении многих лет предпринимали "очень агрессивные попытки контролировать" информационное содержание в СМИ.

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На заявление Миллера также отреагировал пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков. Песков заявил, что время для интервью с президентом Путиным западными СМИ ещё не наступило. Он отметил, что Кремль "ежедневно получает десятки запросов" от различных СМИ, включая американские, о возможности проведения интервью с главой российского государства. Это уточнение Пескова добавляет важной информации к обсуждаемому вопросу.