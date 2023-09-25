Один человек пострадал при обстреле промпредприятия в российском регионе

В результате обстрела со стороны Украины, в Белгородской области пострадала одна российская гражданка. Об этом информирует губернатор Вячеслав Гладков в своем сообщении в мессенджере Telegram.

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Согласно предоставленной информации, украинские вооруженные силы атаковали город Шебекино, который находится всего в нескольких километрах от российско-украинской границы. В результате обстрела пострадала женщина, которая является сотрудницей одного из местных промышленных предприятий. Госпитализация потерпевшей была необходима из-за осколочных ранений левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти.

Кроме того, сообщается, что в результате этой атаки также пострадала промышленная инфраструктура региона, включая повреждение нескольких цехов.

Важно подчеркнуть, что на месте инцидента работают оперативные и аварийные службы, что обеспечивает надлежащую реакцию на произошедшее.

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Следует отметить, что 25 сентября поселок Уразово в Белгородской области также подвергся обстрелу со стороны Вооруженных Сил Украины. В результате этих ударов были повреждены несколько жилых домов, а также инфраструктура поселка. Однако, к счастью, никто из местных жителей не пострадал от этого инцидента.