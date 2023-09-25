Российскому бюджету пообещали резкий рост налоговых поступлений

В 2024 году в российском бюджете ожидается значительный прирост налоговых поступлений, как сообщил заместитель министра финансов России, Алексей Сазанов. План доходов казны по этой статье установлен на 14 процентов выше, чем в текущем году. Эти данные предоставлены источником "Ведомости".

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Выступая на заседании расширенной коллегии Федеральной налоговой службы (ФНС), Сазанов подчеркнул, что это является очень амбициозной целью. Он также пояснил, что решено не повышать основные налоги, а акцент будет сделан на улучшении налогового администрирования.

Директор ФНС, Даниил Егоров, уточнил, что за период с января по август 2023 года налоговые доходы увеличились на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По оценкам ведомства, за первые полгода текущего года налоговые поступления в бюджет увеличились на четыре процента.

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Важно отметить, что, несмотря на рост налоговых доходов, бюджет на 2024 год будет иметь дефицит, который превысит 1,6 триллиона рублей, согласно пояснительной записке к недавно утвержденному правительством законопроекту о бюджете. Общие доходы бюджета в этом году ожидаются на уровне 35 триллионов рублей.