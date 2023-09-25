Молдавия обвинила Россию в намерении вмешаться в выборы в республике

Президент Молдавии, Майя Санду, выразила обеспокоенность по поводу возможного вмешательства России в предстоящие выборы в Молдавии. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью телеканалу TV8.

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Санду подчеркнула, что для обеспечения честности выборов в стране ведется строгий контроль со стороны организаций, отвечающих за соблюдение законодательства о финансировании политических партий и избирательных кампаний. Она подчеркнула, что данная мера принята в связи с растущей тревожностью по поводу возможного вмешательства иностранных акторов в выборы. "Я уверена, что Россия попытается повлиять на ход наших выборов. Это явление не ограничивается нашей страной и происходит и в других государствах, где более мощные нации могут пытаться оказать влияние", - подчеркнула она.

Кроме того, важно отметить, что ранее Канада объявила о намерении провести расследование по вопросу возможного вмешательства как Китая, так и России в свои выборы. По предварительной информации, КНР могла попытаться оказать влияние на федеральные выборы в Канаде в 2019 и 2021 годах, стремясь избрать кандидатов, дружественных Пекину.

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Эти события подчеркивают важность обеспечения честности и прозрачности избирательных процессов не только в Молдавии, но и в других странах, где существует риск иностранного вмешательства.