В Белгородской области сообщили о массовой атаке дронов

Жители Белгородской области сообщают о серии нападений, осуществленных беспилотными аппаратами. Информация была представлена порталом "Baza".

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По информации данного издания, в Грайвороновском районе региона активно функционирует система противодействия беспилотным воздушным средствам. Предварительная информация свидетельствует о том, что было сбито не менее пяти беспилотников, как уточняется в официальном сообщении.

Ранее средства противодействия воздушным нарушителям успешно уничтожили беспилотный аппарат воздушного типа над Батрацкой Дачей, находящейся в Шебекинском городском округе Белгородской области. Предварительно, нет информации о пострадавших или разрушениях, как подтвердил Вячеслав Гладков, губернатор приграничной области.

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Кроме того, 25 сентября Вооруженные силы Украины предприняли попытки атаковать другие регионы, включая Брянскую, Тульскую, Курскую области и Крым, но в этих случаях системы противовоздушной обороны сумели успешно сбить беспилотные аппараты. Инциденты не привели к пострадавшим.