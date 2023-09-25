Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
NataVd
Суконкин: самолет А-50У сможет наблюдать надводные объекты на 310 километров
В России рассказали о возможностях «летающего радара»

реклама

Модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У расширяет свои возможности в наблюдении за различными объектами в воздухе и на воде. В соответствии с информацией, предоставленной военным экспертом Алексеем Суконкиным в интервью для NEWS.ru, данный самолет способен осуществлять мониторинг самолетов, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов (дронов) и надводных объектов на расстоянии до 310 километров.

реклама

Согласно эксперту, в условиях боевых операций, сопоставимых с масштабами воздушного пространства, требуется наличие множества аналогичных самолетов-локаторов, аналогичных А-50У. Важно отметить, что Российские Воздушно-космические силы (ВКС) получили модернизированный вариант этого самолета, что является положительным шагом. Тем не менее, эксперт подчеркнул важность поступления нескольких подобных машин ежегодно.

Согласно данным эксперта, самолет А-50У имеет возможность находиться в воздухе около восьми часов без необходимости дозаправки. С учетом смены экипажа и дозаправки, этот самолет способен выполнять свои задачи в течение 24 часов. С учетом этой характеристики, Воздушно-космические силы России собираются бережно обращаться с этим важным летательным аппаратом.

Следует отметить, что радиус действия радиолокационной станции на борту А-50У ограничивается только кривизной поверхности Земли, что обеспечивает высокую эффективность мониторинга.

Ранее, в сентябре, компания "Ростех" объявила о поставке модернизированных самолетов ДРЛОиУ А-50У Воздушно-космическим силам России. В январе же, Министерство обороны России сообщило, что А-50У успешно помог в обнаружении большинства истребителей Вооруженных сил Украины.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Эти сведения отражают важность и эффективность модернизированных самолетов ДРЛОиУ А-50У для обеспечения безопасности воздушного пространства и водных территорий.

#новости
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Губернатор Гладков: один человек пострадал при обстреле Белгородской области
В Минфине ожидают рост на 14 % поступлений налогов в бюджет России в 2024 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появились кадры поражения ж/д эшелона ВСУ ракетой РСЗО «Торнадо-С»
8
Запасов зенитных ракет не хватает, и "Ланцеты" превратились в коршунов, склевывающих технику ВСУ
8
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
19
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
29
Стратегические мосты в Украине подверглись ударам новыми УМПК ФАБ-1500
11
К работе на российских стройках привлекут северных корейцев и заключенных
20
Google Cloud сделал данные блокчейна Bitcoin доступными через BigQuery
1
В Cyberpunk 2077 найдены особенности не попавшие в официальный список изменений патча 2.0
2
PhonePe запускает Indus AppStore в Индии
+
Российские хостинги начнут идентифицировать клиентов по паспорту или через «Госуслуги» уже с 1 декабря
+
Финские строительные компании банкротятся из-за санкционной войны и потери торговли с Россией
2
Кадры мощнейшего взрыва ракеты РСЗО «Торнадо-С» рядом со скоплением техники ВСУ попали в Сеть
3
Экс-офицер КМП США Риттер: НАТО помогла ВСУ ударить по штабу Черноморского флота
7
Джонсон: Комплексам ATACMS нужно лишь добраться до передовой, чтобы быть взорванными дронами РФ
1
В Эстонии начался флешмоб, автомобилисты приклеивают на стекло машин надпись — «Я — русский»
20
Вышел второй сезон популярного турецкого сериала «Зимородок»
1
Дрон-камикадзе «Ланцет» метким попаданием уничтожил очередную САУ Krab польского производства
1
«Ланцет» уничтожил МиГ-29 под Кривым Рогом
3
Азербайджан отчитался о конфискованном оружии у армии Нагорного Карабаха
10
Аналитики CryptoRank изучили рынок криптовалют 24 сентября
+

Популярные статьи

Business Insider назвал четыре самых смертоносных вида оружия ВС РФ в Украине
9
Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
12
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, несмотря ни на что
46
Интересные факты о съёмках сериала Теория большого взрыва
11
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
16
ТОП-16 мифов о мониторах
19
Итоги гоночного уик-энда 23-24 сентября
1
Какой была жизнь народных любимчиков из «Ван-Пис»
+
Первые впечатления от Witchfire
3
Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал
25

Сейчас обсуждают

Лев корл
23:29
Ну все, теперь они побегут все в Венгрию прятаться от призыва
Премьер Орбан: Венгрия не будет возвращать Украине военнообязанных граждан
Obscury
23:28
Готовился бомбить Россию? Прекращай низкопробных пропагандонов слушать. У Украины до начала СВО вообще ничего кроме советского хлама не было. Даже джавелины (оборонительное оружие) поставлять начали з...
Кадры разрушенного ракетным ударом здания гостиницы в Одессе, где располагались наёмники, появились в Сети
Иван Горыныч
23:28
Я со Сталина в Севастополе, но так как намедни сработало ппо и средь бела дня над Севастополем что хохол накидал прямо в очечько с генералами от флота, пипец да и только.
В ВСУ объяснили, почему не могут сбить российские ракеты «Оникс»
Лев корл
23:27
Ну ничего, скоро и рыбокопов делать начнут))))
Полиция Нью-Йорка использует 180 кг робота-охранника для патрулирования улиц
Дмитрий
23:26
Выборы выборы... если запад денег даст 😂
Супруга Зеленского заявила, что его переизбрание будет зависеть от желания украинского общества
Сергей Алексеенков
23:24
от этого должно быть легче?
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
Иван Горыныч
23:21
и тем не менее 85% территории Украины сегодня контролирует ВСY уж про Севастополь промолчим... .
Валентина Матвиенко призвала срочно решить вопрос с растущей финансовой дырой в «Почте России»
ЧatoБoт
23:20
А внутри сей заваренной паровозной трубы лежит какол-смертник, крутящий педальки.
Сегодня в продажу поступили ограниченные серии карт MSI RTX 4060 NV Edition
Иван Горыныч
23:19
Можно конечно долго смеяться, но Почты России и сегодня нет в Крыму как нет РЖД, Газпром, Сбер и проч госмонополий они 9 лет не признают Крым совсем, а всем НАСРАТЬ.
Валентина Матвиенко призвала срочно решить вопрос с растущей финансовой дырой в «Почте России»
Rissa Reyla
23:18
Подтверждаю как ни странно то да все игры современные идут на 4 гигабайтной.
GeForce GTX 1650 проверили в 80 современных играх — тянет всё
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем