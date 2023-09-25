В России рассказали о возможностях «летающего радара»

Модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У расширяет свои возможности в наблюдении за различными объектами в воздухе и на воде. В соответствии с информацией, предоставленной военным экспертом Алексеем Суконкиным в интервью для NEWS.ru, данный самолет способен осуществлять мониторинг самолетов, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов (дронов) и надводных объектов на расстоянии до 310 километров.

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Согласно эксперту, в условиях боевых операций, сопоставимых с масштабами воздушного пространства, требуется наличие множества аналогичных самолетов-локаторов, аналогичных А-50У. Важно отметить, что Российские Воздушно-космические силы (ВКС) получили модернизированный вариант этого самолета, что является положительным шагом. Тем не менее, эксперт подчеркнул важность поступления нескольких подобных машин ежегодно.

Согласно данным эксперта, самолет А-50У имеет возможность находиться в воздухе около восьми часов без необходимости дозаправки. С учетом смены экипажа и дозаправки, этот самолет способен выполнять свои задачи в течение 24 часов. С учетом этой характеристики, Воздушно-космические силы России собираются бережно обращаться с этим важным летательным аппаратом.

Следует отметить, что радиус действия радиолокационной станции на борту А-50У ограничивается только кривизной поверхности Земли, что обеспечивает высокую эффективность мониторинга.

Ранее, в сентябре, компания "Ростех" объявила о поставке модернизированных самолетов ДРЛОиУ А-50У Воздушно-космическим силам России. В январе же, Министерство обороны России сообщило, что А-50У успешно помог в обнаружении большинства истребителей Вооруженных сил Украины.

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Эти сведения отражают важность и эффективность модернизированных самолетов ДРЛОиУ А-50У для обеспечения безопасности воздушного пространства и водных территорий.