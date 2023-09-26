В США рассказали о наполненном модификациями вертолете спецназа

Многоцелевой вертолет MH-60M, который служит в составе 160-го авиационного полка специальных операций армии США, претерпел существенные модификации, предназначенные для выполнения сложных миссий. Эту информацию о характеристиках вертолета спецназа поделилось издание The Drive.

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На основе фотографий MH-60M, сделанных во время учений Polar Dagger в Беринговом море, журналисты обратили внимание на дополнительное оборудование, установленное на вертолете. Важнейшей деталью является радар слежения за рельефом AN/APQ-187 Silent Knight, размещенный в передней части вертолета. Этот радар дает возможность выполнять миссии на низкой высоте даже при неблагоприятных погодных условиях и ночное время.

Кроме того, вертолет был оборудован обзорно-локационной станцией AN/ZSQ-2, оснащенной камерами и лазерным дальномером, а также системой Degraded Visual Environment Pilotage System (DVEPS), нацеленной на помощь экипажу в навигации в условиях тумана, снегопада и песчаных бурь.

Важно отметить, что вертолет также получил дополнительное оборудование для предотвращения возможных атак и систему Common Infrared Countermeasures (CIRCM), способную нейтрализовать ракеты с инфракрасными головками самонаведения.

Сообщается, что в июне издание Defense News информировало о планах вооруженных сил США начать оснащение вертолетов Корпуса морской пехоты барражирующими дронами-камикадзе дальнего радиуса действия, заменяя часть ракет Hellfire.

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Эти изменения усиливают боеспособность MH-60M и расширяют его способности для выполнения разнообразных миссий, делая его еще более эффективным в деле обеспечения национальной безопасности США.