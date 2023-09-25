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Эксперт Морозов: украинские МССО не заменят традиционный флот
Оценены перспективы украинских МССО

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Украинские Вооруженные Силы, осуществляющие специальные операции на море, не могут заменить традиционный военный флот, который существенно различается по функциональным задачам. Это мнение было высказано военным историком Мирославом Морозовым в статье, опубликованной на страницах издания "Известия".

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"Важно понимать, что морские силы специальных операций (МССО) успешно применяются для уничтожения вражеских объектов, но их способности ограничены этой задачей. Они не способны решать множество других важных задач, связанных с обеспечением безопасности собственных кораблей и судов на море, например, защитой от воздушных и подводных атак", - подчеркнул эксперт.

Согласно Морозову, утверждения о том, что МССО могут полностью заменить военный флот, сравнимы с утверждениями о том, что противотанковая пушка или ракетный комплекс могут заменить танк.

Ранее военный историк и директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов указал, что значительная часть подводных беспилотных аппаратов, использованных Украиной при атаке на Крымский мост 17 июля, находится под водой, что делает их обнаружение трудной задачей.

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Таким образом, вопреки некоторым заявлениям, МССО и традиционный флот играют разные роли в обеспечении безопасности и выполнении задач на море, и их функции трудно сравнивать напрямую.

#новости
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