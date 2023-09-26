В США предрекли уничтожение переданных ВСУ танков Abrams Россией

Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, выразил мнение о возможности России уничтожить танки Abrams, переданные США Украине. Свои замечания он представил на своем YouTube-канале.

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Согласно эксперту, передача танков Abrams Вооруженным силам Украины (ВСУ) не изменит боевое положение сил в регионе, поскольку динамика силовых отношений изменилась.

Он сказал: "Значительная часть этой бронетехники может стать мишенью для атак с воздуха. Они будут подвергнуты уничтожению, как только окажутся в радиусе действия российских ударных систем".

Макгрегор подчеркнул, что танки Abrams имеют турбину, которая потребляет много топлива и оставляет заметный тепловой след, который можно обнаружить даже с помощью спутников. Это делает их уязвимыми для противника, особенно если необходимость в дозаправке возникает во время боевых действий.

Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что танки Abrams относительно легко поддаются поражению из-за своей массы и склонности застревать, особенно на украинской местности во время осенних дождей. Тем не менее, он признал, что броня танков очень надежна.

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Ранее сообщалось о поставке первой партии танков Abrams на Украину, которая была отправлена несколько месяцев ранее запланированного срока. Эта бронетехника уже приняла участие в украинском контрнаступлении. Количество танков в этой партии не было оглашено, но планируется, что ВСУ получат 31 такой танк.