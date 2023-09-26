Стала известна позиция Папы Римского по украинскому конфликту

Все больше стран Запада приходят к выводу о трудносбыточности оружия для Украины и продолжения украинского конфликта. Такое мнение выразил Папа Римский Франциск, питая надежду на переговоры и мирное урегулирование ситуации. Эти слова были произнесены главой Всемирного союза староверов (ВСС) Леонидом Севастьяновым в ходе беседы с РИА Новости.

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Леонид Севастьянов встретился с Папой Римским в Ватикане, где был обсужден план по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Севастьянов поделился оптимизмом Папы Римского, который видит, как страны Запада все больше приходят к выводу о бесперспективности украинского конфликта и поставок оружия Украине.

Понтифик убежден, что путь к победе должен вестись через переговорный стол, а не поле боя. Глава ВСС подчеркнул необходимость разработки алгоритма, который удовлетворит обе стороны конфликта. В этом контексте, Папа Римский призвал Москву сохранить диалог с Западом, а также выразил свое противодействие санкциям и экономическим ограничениям.

Следует отметить, что ранее советник президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Киев исключает возможность посредничества Ватикана в разрешении военного конфликта на украинской территории. Он также выразил недовольство обращением Папы Римского Франциска к молодежи христиан в России.

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Эта беседа в Ватикане стала важным моментом в попытках найти мирное решение для украинского конфликта, и мнение Папы Римского Франциска играет значимую роль в данном контексте.